Fajah Lourens is het gezicht van haar eigen sport- en dieetplan My Killer Body Motivation en dat zorgt voor druk: de voormalige actrice denkt dat mensen van haar verwachten dat ze er altijd goed uitziet, vertelt ze in Panorama.

"Het is denk ik hetzelfde als een stand-upcomedian die denkt dat hij altijd maar grapjes moet maken, ook als hij vrij is. Als ik vrije tijd heb, denk ik nog steeds dat ik er altijd goed uit moet zien voor iemand. Omdat het mijn werk is", aldus de veertigjarige Lourens in gesprek met het blad.

Dat gevoel levert stress op, en dat kan weleens vervelend zijn. Echt ontspannen is Lourens pas als ze in het buitenland is, waar geen Nederlanders zijn. "Want anders voel ik voortdurend die druk om er goed uit te zien op het strand, anders ben ik niet geloofwaardig met mijn merk. Een fitnesstrainer die zelf geen biceps heeft, zou jij daarvan aannemen hoe je je biceps moet trainen?"

Lourens heeft een oplossing bedacht: uiteindelijk wil ze naar een situatie waarin verschillende mensen het gezicht van het merk zijn. "Ik moet niet meer het draagvlak zijn, want ik word inderdaad ouder. Het merk moet groter worden dan ik. Net als bij Björn Borg; ik zou niet weten hoe hij eruitziet, maar zijn merk is fantastisch. MKBM heeft niet eens mijn naam, dus het zou een stuk makkelijker moeten zijn om mezelf daarvan los te koppelen."