De 'Scheetjes', zoals het realitykoppel Karin en Hans bekendstaat, gaan scheiden. In gesprek met De Telegraaf sluit Hans een eventuele verzoening totaal uit.

Het stel werd bekend door hun deelname aan Ik Vertrek en werd door hun eigen realityserie bij SBS6 nog populairder. De coronacrisis en alle pech en problemen bij het openen van hun eigen golfbaan op Bonaire zijn de twee uiteindelijk te veel geworden.

Karin zou vertrokken zijn naar Nederland en daar hebben besloten niet meer terug te keren. Zij betichtte Hans ervan al een nieuwe partner te hebben, maar volgens hem is daar geen sprake van.

Een hereniging met Karin zit er niet in. "Absoluut niet. Ze heeft haar keus gemaakt. Er is verder geen ruzie of wat dan ook. Karin woont momenteel bij míj́n moeder, kun je nagaan. Ma is geopereerd en heeft hulp nodig. Ik vind het lief dat ze dit nog wil doen", aldus de realityster in de krant.

Hans zegt teleurgesteld te zijn. "We zouden hier samen oud worden. Alles lijkt inmiddels kapot te zijn." Karin, die het nieuws van de scheiding eerder zelf bekendmaakte, heeft niet gereageerd in de krant.