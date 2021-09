Realityster Khloé Kardashian mist de tijd die ze doorbracht met haar familie tijdens het filmen van de show Keeping Up With the Kardashians, vertelde ze maandag in The Late Late Show with James Corden.

De realityshow werd voor het eerst uitgezonden in 2007 en de opnames eindigden aan het begin van dit jaar. Kardashian vertelde in het programma dat ze vooral de gezelligheid mist.

"Vanaf 2007 zijn er nooit langer dan zes weken geen opnames geweest. De laatste zes maanden duren langer dan ooit. In het begin voelde het wat gek. Maar ook fijn, want we werden eraan herinnerd aan wat het echte leven is, waarin je niet de hele tijd een microfoontje draagt", vertelde de 37-jarige presentator.

"En ik hoefde niet de hele dag met m'n haren gestyled en een gezicht vol make-up rond te lopen. Dat was prettig."

Het salaris is ook een gemis, vertelde Kardashian. "Nu het is afgelopen mis ik het, ook al wonen we naast elkaar en zijn we op een gekke manier geobsedeerd door elkaar. Betalen om met je familieleden om te gaan had toch wel wat."