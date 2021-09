De Britse zangeres Jesy Nelson was erg ongelukkig toen ze nog in de band Little Mix zong, vertelde ze dinsdag in een aflevering van het YouTube-programma Reign with Josh Smith.

"Ik denk dat niet iedereen doorhad dat ik al heel lang doodongelukkig was", vertelde Nelson, die de band in december verliet om een solocarrière te starten. "Er waren momenten waarop ik het echt leuk vond, maar ik was veel vaker ongelukkig."

"Mensen beseffen niet hoe moeilijk het is om in een meidenband te zitten. Er komt zo veel bij kijken, waar niemand iets vanaf weet", vertelde de zangeres.

De groep werd bekend in 2011 toen ze de Britse versie van de talentenjacht The X Factor won. Little Mix bestond naast Nelson uit bandleden Jade Thirlwall, Perrie Edwards en Leigh-Anne Pinnock.

"Drie mensen moeten het met je beslissingen eens zijn. Er waren altijd onenigheden en dat is moeilijk. Daarom voelt het nu ook zo bevrijdend dat ik kan doen wat ik wil en de muziek kan maken die ik altijd al wilde maken", legde de zangeres uit.

'De kleine dingen' maakten het moeilijk

Volgens Nelson waren het "de kleine dingen" die het zo moeilijk maakten. "Als we een video opnamen en iedereen moest een bikini dragen, maar ik wilde dat niet omdat ik me klote voelde, dan kreeg ik commentaar als ik voor iets anders zou kiezen. Dat soort gebeurtenissen zorgden ervoor dat ik me gevangen voelde."

De bandleden werden continu met elkaar vergeleken, wat de zangeres uiteindelijk opbrak. "Na tien jaar eist dat z'n tol van je mentale gezondheid", legde een geëmotioneerde Nelson uit.

"Veel mensen vonden me egoïstisch toen ik de band verliet, maar dat kan me niets meer schelen. Ik was tien jaar van m'n leven doodongelukkig. Daar moest ik van weg en ik moest doen wat me echt gelukkig maakt."