Jennifer Aniston staat open voor een nieuwe relatie. Dat liet de Amerikaanse actrice weten in het radioprogramma Lunch with Bruce van Bruce Bozzi, meldt People.

"Ik denk dat het tijd is. Ik denk dat ik er klaar voor ben om mezelf met een ander te delen", vertelde de actrice. Aniston scheidde in 2017 van de Amerikaanse acteur Justin Theroux, met wie ze vanaf 2011 een relatie had.

"Dat wilde ik heel lang niet, en ik vond het echt heel fijn om 'mijn eigen persoon' te zijn, in plaats van deel uit te maken van een stel. Dat was ik sinds mijn twintigste namelijk al. Daarom was het ontzettend prettig om even de tijd te nemen."

De 52-jarige actrice had tussen 1998 en 2005 een veelbesproken relatie met de Amerikaanse acteur Brad Pitt. Ze trouwden in 2000, maar scheidden vijf jaar later.

Aniston, die bekend staat om haar rollen in de serie Friends en de films We're the Millers en Horrible Bosses, gaf in het interview aan wat ze de belangrijkste eigenschappen vindt voor haar toekomstige partner.

"Het gemak waarmee een gesprek de eerste keer kan gaan, dat is vaak al een goede indicatie", vertelde ze. "Zelfvertrouwen, maar niet op een eigenwijze manier. Humor. Dat moet gewoon, het moet. Vrijgevigheid, vriendelijk voor z'n medemens. Je weet wel, zo'n beetje de basis."