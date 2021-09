Alle ingrediënten zijn er: Britney Spears wil af van het curatorschap uitgevoerd door haar vader, Jamie Spears heeft gezegd ermee te willen stoppen en deze woensdag is iedereen in de rechtbank. Maar komt vandaag dan ook dat verlossende woord voor Britney Spears en de #FreeBritney-beweging?

Wie is wie in de zaak Britney Spears? Jamie Spears: vader van Britney en degene die sinds 2008 zeggenschap heeft over haar geld, leefomstandigheden en gezondheid.

Jodi Montgomery: zorgmanager en cocurator (Britneys gezondheid).

Mathew Rosengart: de advocaat van Britney.

Lynne Spears: moeder van Britney, staat buiten het curatorschap.

Jason Rubin: accountant en voorgedragen als nieuwe cocurator over de financiën van de zangeres.

Jamie Lynn Spears: jongere zus van Britney, die zou profiteren van het curatorschap.

Sam Asghari: Britneys verloofde.

De rechter buigt zich woensdag over diverse documenten: de aanvraag van Britney Spears om van haar vader als curator af te komen én het document waarin Jamie Spears zegt zelf te willen stoppen. Dat klinkt als een simpele puzzel: de zangeres wil het niet meer en haar vader ook niet, dus dan is er een duidelijke oplossing. Helaas zit het iets ingewikkelder in elkaar, bijvoorbeeld omdat Jamie Spears allerlei voorwaarden stelt aan de beëindiging van het curatorschap.

Drie weken geleden (op 6 september) heeft Jamie Spears een officieel document ingediend. Hierin gaf hij te kennen dat het curatorschap volledig beëindigd moet worden en niet, zoals eerder werd gesuggereerd, moet worden overgedragen aan een nieuwe curator. Jamie Spears is echter niet de enige curator: ook Jodi Montgomery is nog verantwoordelijk voor de zangeres. Naar verluidt wil Britney Spears dat Montgomery aanblijft om haar te helpen met alledaagse afspraken en taken, zelfs als het curatorschap wordt beëindigd.

Omdat het proces om een curatorschap volledig te beëindigen complex is, heeft Britney Spears' advocaat voorgesteld in ieder geval haar vader te laten stoppen. Mathew Rosengart verwacht dat Britney Spears nog voor het einde van het jaar volledig onder het curatorschap uit komt, maar heeft een overbruggingsperiode voorgesteld om Jamie Spears sneller te laten stoppen.

Er is nog veel onduidelijk: Britney Spears kwam onder curatele te staan, omdat zij niet goed genoeg voor zichzelf zou kunnen zorgen. Dit werd onder meer aan de hand van officiële diagnoses vastgesteld. Er is dus een kans dat de rechter woensdag bepaalt dat er eerst weer gesproken moet worden met een arts of psychiater die kan beoordelen hoe ze er nu aan toe is. Daar zijn tot nu toe geen uitspraken over gedaan.

Helemaal van het curatorschap afkomen, lijkt dus moeilijk - zeker voor het einde van september. Maar Britney Spears' advocaat heeft duidelijk gemaakt dat alleen het stoppen van Jamie Spears al een enorme overwinning zou zijn. Dan kan de zangeres ook verder met haar leven: zij wil dolgraag met Sam Asghari trouwen, maar wil niet dat haar vader iets heeft te zeggen over de huwelijkse voorwaarden die het stel zou laten optekenen. Daarmee kan ze zich gaan concentreren op een 2022 zonder inmenging van haar vader.