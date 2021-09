Drew Barrymore is er dolgelukkig mee dat haar ex-man Will Kopelman vorige maand opnieuw getrouwd is. De actrice noemt de nieuwe stiefmoeder van haar twee dochters in de podcast Armchair Expert zelfs "een lot uit de loterij".

Toen haar ex-man ter sprake kwam, vertelde Barrymore: "Hij is net opnieuw getrouwd met de geweldigste vrouw. Een ongelooflijke vrouw, Allie. Ik prijs me gelukkig omdat er zo'n mooi mens in ons leven bij is gekomen."

De actrice en talkshowhost laat weten dat ze zich moet inhouden, omdat ze anders beste vriendinnen met de nieuwe vrouw van haar ex wil worden. "Ze weet dat ik haar grootste fan ben, maar ik probeer ze wat ruimte te geven", lacht ze.

Barrymore en Kopelman trouwden in 2012 en gingen vier jaar later uit elkaar. Hun dochters Olive en Frankie zijn nu negen en zeven jaar oud. "Het was zo mooi dat ze in Wills leven kwam en mijn dochters zo goed leerde kennen. Ze zag gelijk al het mooie en al het minder mooie en koos voor hem", aldus Barrymore, die zegt geregeld met het stel op te trekken.

"We hebben etentjes met de kinderen, en verjaardagen. We gaan misschien nog op een tripje met z'n allen. We proberen hier onze weg in te vinden, langzaam en respectvol naar elkaar toe."