Will Smith en zijn vrouw Jada Pinkett-Smith hebben op een bepaald punt in hun huwelijk besloten niet meer monogaam te zijn. Dat werkt voor hen, maar de acteur zegt in een interview met GQ dat hij een open relatie niet iedereen aanraadt.

"Jada heeft nooit geloofd in een traditioneel huwelijk. Zij had familieleden met een onconventionele relatie, dus zij is ermee opgegroeid. Dat is heel anders dan hoe ik opgegroeid ben", vertelt Smith.

"Wij hebben veel diepe gesprekken gehad over wat perfectie is in een relatie. Wat is een perfecte manier om met elkaar om te gaan? Tijdens een groot deel van onze relatie kozen we daarbij voor monogamie, ook al zagen we dat nooit als enige optie."

Later heeft het stel, dat in 1997 met elkaar trouwde, een andere koers ingezet.

"We hebben elkaar vertrouwen en vrijheid gegeven, met het idee dat iedereen zijn eigen weg moet vinden. Voor ons kan het huwelijk geen gevangenis zijn. En ik zeg niet dat iedereen dat moet doen. Ik zeg niet dat iemand dat moet doen. Maar de ervaring die die vrijheid en onvoorwaardelijke steun mij geeft, is voor mij de mooiste blijk van liefde."