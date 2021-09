Prins Pieter-Christiaan van Oranje-Nassau geniet nog even na van de marathon van Berlijn, die hij zondag liep. Op Instagram noemt de prins het evenement een "magnifieke race". Hij vond het geweldig om te zien dat zoveel mensen de renners kwamen aanmoedigen.

Prins Pieter-Christiaan had het zondag vanwege de zonnige omstandigheden wel erg lastig.

"Tussen de 29 en 36 kilometer was het behoorlijk lijden", schrijft de prins, die eraan toevoegt dat hij last had van krampen.

De prins finishte zondag in een tijd van 3:26.19, ruim vier minuten boven zijn tijd bij de vorige marathon in Berlijn. Toch is hij daar wel tevreden mee. "Ik moet wel blij zijn met het resultaat, omdat ik pas in augustus wist dat ik zou meedoen."

Prins Pieter-Christiaan is een zoon van prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven.