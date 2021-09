Amy Schumer is blij dat ze na een zware operatie, waarbij onder meer haar baarmoeder is verwijderd, verlost is van jarenlange pijn. "Ik voel me nu al een nieuw mens", schrijft de Amerikaanse comédienne en actrice op Instagram.

Schumer werd eerder deze maand geopereerd omdat ze lijdt aan endometriose, een chronische ziekte die zorgt voor ontstekingen op en rond de vrouwelijke organen.

De veertigjarige comédienne had al jaren erg veel klachten, maar die lijken nu voorbij te zijn. "Ik barst uit elkaar van vreugde vanwege de nieuwe energie die ik nu heb voor tijd met mijn zoon."

Volgens Schumer is endometriose een onderbelichte aandoening en dient er meer onderzoek te worden gedaan naar bijvoorbeeld de oorzaak ervan.

"Er wordt geen onderzoek naar deze shit gedaan omdat het alleen vrouwen overkomt en er is ook geen tijd voor onderzoek omdat alle middelen moeten worden ingezet voor onderzoek naar erectieproblemen", vergelijkt ze spottend.

"Er is nauwelijks onderzoek naar endometriose, terwijl het iets is waar meer dan 10 procent van de vrouwen mee kampt. Al het geld gaat naar penisnoodgevallen."