Heleen van Royen wordt opnieuw oma. De schrijfster deelde zondag een foto op Instagram met het nieuws dat haar dochter weer zwanger is.

"Met zijn vijven naar de première van Aladdin de Musical", schrijft Van Royen (56) bij de foto, waarop zijzelf, haar zoon Sam en de zwangere Olivia staan.

Van Royens dochter is op 14 februari uitgerekend van een jongetje.

De schrijfster werd vorig jaar juli oma van de kleine Spencer. In haar column in Vrouw schreef ze dat het grootmoederschap haar grootste dromen overtreft. "Want het is fantastisch om oma te zijn. Ik had er veel van verwacht, maar de werkelijkheid overtreft alles."