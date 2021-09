De Britse acteur Tom Felton is weer opgeknapt, nadat hij donderdag tijdens een golfevenement onwel was geworden. De 34-jarige Felton, bij het grote publiek vooral bekend van zijn rol als Draco Malfoy (Draco Malfidus) in de Harry Potter-films, laat zaterdagavond in een eerste reactie weten dat hij "aan de betere hand" is.

"Dames en heren, jongens en meisjes, ik wilde even iedereen bedanken voor de lieve berichten die ik na een eng moment heb ontvangen", zegt de acteur in een video op Instagram. "Ik ben aan de betere hand, voor het geval jullie je zorgen maakten."

Felton vertelt niet waardoor hij eerder deze week in elkaar zakte, maar verzekert zijn volgers dat het goed komt. "Ik ben aan het herstellen. Ik bedank iedereen die me heeft geholpen."

De oorlogsfilm De Slag om de Schelde, waarin de acteur is te zien, draait momenteel in de Nederlandse bioscopen. Daarin speelt hij een Britse soldaat.