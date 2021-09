Sam Asghari is niet blij met de documentaires over zijn verloofde Britney Spears die de afgelopen maanden zijn uitgezonden. Model en acteur Asghari schrijft in een Instagram-verhaal dat de films over onder meer de juridische strijd tussen Spears en haar vader als haar toezichthouder een "bittere nasmaak" hebben achtergelaten.

"Ik kan het CNN, BBC of Netflix (die me door de lockdowns heen hebben gesleept) niet kwalijk nemen dat ze die documentaires hebben uitgezonden, want als acteur vertel ik ook andermans verhalen", zegt Asghari. "Maar ik heb wel mijn twijfels over producenten die ze maken om 'iets onder de aandacht' te brengen zonder dat ze input of toestemming hebben van de persoon die centraal staat."

Volgens de 27-jarige Asghari is het aan de #FreeBritney-beweging en niet aan de documentaires te danken dat de zangeres na dertien jaar gaat worden verlost van haar vader als toezichthouder. Trouwe fans van Spears gaan al jaren de straat op omdat ze vinden dat hun idool haar eigen beslissingen moet kunnen nemen.

Jamie Spears heeft de rechter eerder deze maand gevraagd de curatele over zijn dochter te beëindigen. Hij werd haar toezichthouder nadat ze in 2008 was opgenomen met psychische klachten. In de jaren erna sprak de zangeres nooit over wat ze daarvan vond, tot afgelopen juni. In de rechtbank vertelde ze dat ze af wil van het curatorschap van haar vader en vergeleek ze het feit dat hij alles voor en over haar beslist met mishandeling.