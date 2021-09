Sarah Jessica Parker heeft voor het eerst gereageerd op het overlijden van haar goede vriend en collega Willie Garson. De actrice noemt zijn dood "ondraaglijk".

Garson speelde in de Sex and the City-serie, -films en aankomende reboot de rol van Stanford Blatch. De acteur overleed dinsdag op 57-jarige leeftijd aan alvleesklierkanker.

Parker zei kort nadat het nieuws bekend was geworden dat ze er nog niet klaar voor was om erop te reageren. "Soms is stilte een statement. Van de zwaarte. De angst. De omvang van het verlies van een vriendschap van meer dan dertig jaar", schrijft de actrice nu op Instagram.

Parker bewaart veel mooie herinneringen aan haar vriendschap met Garson, die in Sex and the City de beste vriend van haar personage Carrie Bradshaw speelde.

"Een echte vriendschap die ruimte liet voor geheimen, avontuur, een gedeelde professionele familie, de waarheid, concerten, roadtrips, maaltijden, late telefoontjes, een wederzijdse toewijding aan het ouderschap en alle pijn en vreugde die daarmee gepaard gaan", schrijft de actrice.