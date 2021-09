De Amerikaanse acteur Michael K. Williams is begin september overleden aan een drugsoverdosis, meldt The Hollywood Reporter vrijdag.

Uit onderzoek door de lijkschouwer in New York blijkt dat de dood van de acteur te wijten was aan een overdosis van fentanyl, fluorofentanyl, heroïne en cocaïne.

Williams overleed begin september op 54-jarige leeftijd in zijn huis in Brooklyn. Hij was bij het grote publiek bekend door zijn rollen in de series The Wire en Boardwalk Empire en de film 12 Years a Slave.

De acteur heeft nooit een geheim gemaakt van zijn drugsgebruik. In een interview met NJ vertelde hij dat hij "met vuur speelde".

"Het was slechts een kwestie van tijd voordat ik betrapt werd en mijn bezigheden op de cover van een roddelblad zouden belanden, ik naar de gevangenis zou moeten of, erger nog, ik dood zou gaan. Als ik er nu op terugkijk, weet ik niet hoe het komt dat ik níét in een lijkzak ben beland."

'Ziek en moe van de poppenkast'

Zijn drugsgebruik liep volgens de acteur uit de hand tijdens de opnames van The Wire in 2004. "Uiteindelijk werd ik zo ziek en moe van de poppenkast. Niemand in mijn vriendenkring, die mij kende als Mike, stond me toe high te worden", vertelde Williams. "Ik moest wegglippen om drugs te gebruiken. Ik moest het verbergen."

"Ik was dagen achtereen weg. Ik was eenzaam in dat deel van mijn leven, kapot, gebroken en in elkaar geslagen. Uitgeput. Leeg. Uiteindelijk zei ik: 'Ik kan dit niet meer'. Ik wilde er niet aan ten onder gaan."