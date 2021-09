De scheiding tussen de Amerikaanse zangeres Kelly Clarkson en haar ex-man Brandon Blackstock is rond, meldt People vrijdag.

Een rechter ondertekende begin augustus een juridische ontbinding van het huwelijk, een jaar en drie maanden nadat de 39-jarige zangeres de echtscheiding had aangevraagd.

Blackstock en Clarkson trouwden in 2013 en hebben twee kinderen samen: River Rose (7) en Remington Alexander (5). Een rechter besliste in november dat Clarkson de volledige voogdij krijgt, omdat Blackstock is verhuisd naar een andere Amerikaanse staat.

In juli kwam naar buiten dat de zangeres, onder andere bekend van haar deelname aan de talentenjacht American Idol, tijdens de afwikkeling van haar scheiding een tiende van haar inkomen moet afdragen aan Blackstock.

Naast die 150.000 dollar (zo'n 127.000 euro) per maand, moet ze ongeveer 50.000 dollar (zo'n 48.000 euro) per maand aan haar ex-man betalen voor het levensonderhoud van hun kinderen.

Er loopt nog een juridische strijd tussen Clarkson en haar management Starstruck Management Group, dat wordt gerund door de vader van Blackstock en waar haar ex-man tot voor kort nog werkte.

Starstruck claimt recht te hebben op ruim een miljoen euro aan commissie, een bedrag dat de zangeres haar management schuldig zou zijn voor haar werk bij de programma's The Voice en The Kelly Clarkson Show.