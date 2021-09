De Canadese acteur William Shatner, die beroemd werd door zijn rol als Captain Kirk in de sciencefictionserie Star Trek, gaat in oktober mee met een ruimtevlucht in de raket van Amazon-oprichter Jeff Bezos. Dat meldt TMZ vrijdag.

Volgens TMZ maakt de negentigjarige Shatner deel uit van de tweede bemanning die een vlucht gaat maken met de New Shepard, de raket die werd ontwikkeld door het ruimtevaartbedrijf Blue Origin van Jeff Bezos. Volgens de site gaat de vlucht gefilmd worden voor een documentaire.

Hiermee wordt Shatner de oudste mens ooit die de ruimte ingaat. De 82-jarige Wally Funk, die in juli de ruimte inging met de New Shepard, is momenteel de recordhouder.

In juli vond de eerste bemande vlucht van het ruimtevaartbedrijf van Bezos plaats. Toen waren naast Funk ook Jeff Bezos, zijn broer Mark en de achttienjarige Nederlander Oliver Daemen aan boord.