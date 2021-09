Het vervolg op de veelbesproken documentaire Framing Britney Spears, die zich richt op de curatele waaronder de zangeres al sinds 2008 staat, gaat vrijdagavond in première op de zender FX, meldt The Hollywood Reporter.

Controlling Britney Spears is net als de eerste documentaire gemaakt door The New York Times en wordt uitgezonden op FX en streamingdienst Hulu.

Het vervolg onderzoekt nieuwe beschuldigingen van insiders met kennis van het dagelijkse leven van Spears binnen het curatorschap en gaat in op de rechtbankverslagen die The New York Times heeft ingezien, waarin Spears vertelt dat het curatorschap "een onderdrukkend en controlerend instrument tegen haar was".

Controlling Britney Spears wordt een paar dagen voor de eerder aangekondigde Netflix-documentaire Britney vs. Spears uitgezonden en voorafgaand aan de langverwachte rechtszitting op 29 september, waarin het curatorschap van de zangeres aan bod komt.

De documentaire Framing Britney Spears zorgde begin dit jaar voor nieuwe aandacht voor de #freebritney-beweging: fanatieke fans die deze hashtag delen en willen dat de zangeres op korte termijn weer zeggenschap over haar leven en bezittingen krijgt.

De beweging is na de uitzending van docu alleen nog maar groter geworden. Ook bekende sterren als Miley Cyrus, Sarah Jessica Parker en Bette Midler hebben de hashtag gedeeld.