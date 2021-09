Billie Eilish durfde pas weer zonder capuchon of ander hoofddeksel over straat te gaan nadat ze haar haren blond had geverfd. De zangeres werd met de groene lokken die ze eerder had te snel herkend, vertelt ze in gesprek met ELLE.

"Ik kon nergens heen met dat haar, want het was meteen duidelijk dat ik het was", vertelt Eilish. "Ik wilde meer anonimiteit."

De zangeres voelde zich vrijer nadat ze haar haren blond had geverfd, maar moest nog wel even wennen. "Ik ging naar een park met een vriend en ik dacht dat ik mijn capuchon nog niet af kon doen. Ik was doodsbang voor paparazzi en stalkers. Die vriend stelde me gerust en zei me dat er niets zou gebeuren. Toen ik mijn capuchon afdeed, voelde ik me als een nieuwe persoon."

Eilish, die in de zomer haar tweede album Happier Than Ever uitbracht, veranderde naast haar kapsel in het afgelopen jaar ook haar kledingstijl. De grote truien worden nu regelmatig verruild voor outfits die haar vorm meer laten zien. Ze vertelt dat dit haar op veel kritiek kwam te staan van fans, die vonden dat ze te veel was veranderd.

"Mensen hebben herinneringen aan hoe ik was en voelen zich daarmee verbonden, maar het is nogal ontmenselijkend", zegt ze over fans die niet willen dat ze verandert. De eerste foto die de zangeres plaatste van haar nieuwe stijl, waarop ze een corset draagt, had ook invloed op haar aantal volgers op Instagram. "Ik verloor 100.000 volgers door mijn borsten. Mensen zijn bang voor grote borsten."