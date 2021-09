Tom Felton is donderdag onwel geworden tijdens een golfevenement. De 34-jarige acteur, bij het grote publiek vooral bekend van zijn rol als Draco Malfoy (Draco Malfidus) in de Harry Potter-films, werd afgevoerd naar het ziekenhuis.

Op foto's is te zien hoe de Britse acteur overeind geholpen wordt door zijn golfpartners, waarna hij op een brancard wordt gelegd.

Felton leek bij kennis te zijn toen medische hulp arriveerde. De organisatie van het evenement heeft geen verdere informatie over zijn toestand.

De acteur is momenteel in de Nederlandse bioscopen te zien in de oorlogsfilm De Slag om de Schelde, waarin hij een Britse soldaat speelt.