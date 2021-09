Jason Derulo en zijn vriendin Jena Frumes, die in mei van hun zoon Jason King Derulo beviel, zijn niet meer samen.

"Jena en ik hebben besloten uit elkaar te gaan", schrijft de zanger op Twitter. "Ze is een geweldige moeder, maar we kunnen alleen de beste versie van onszelf en de beste ouders worden als we nu uit elkaar gaan. Respecteer onze privacy alsjeblieft."

De 28-jarige Frumes, die als model werkt, had sinds begin vorig jaar een relatie met Derulo. De twee hadden elkaar in de sportschool ontmoet.