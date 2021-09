Edwin Spee, de man van de in maart overleden snowboardster Bibian Mentel, heeft sinds kort een nieuwe liefde.

"Lieve Bieb, wat jij zo graag wilde en waar ik nooit in geloofde, is gebeurd", schrijft Spee in een uitgebreide post op Instagram. "Uit het niets liep Mandy enkele weken geleden mijn leven binnen. Vanaf de eerste seconde voelde het vertrouwd en het lijkt nog steeds alsof ze door jou is gestuurd."

"Ze zal jou nooit kunnen vervangen, ik zal jou nooit vergeten en ik mis je nog steeds elke dag, maar m'n hart durft weer te lachen", aldus Spee, die zijn verhaal naar eigen zeggen met een lach en een traan doet.



Spee schrijft verder dat de moeder, kinderen en vriendinnen van Mentel enorm blij voor hem zijn. "Ik ga verder lieve schat, ik mis je verschrikkelijk, maar ik geniet van het leven. Ik ga verder, maar neem jou voor altijd met me mee."

In maart overleed Mentel aan de gevolgen van botkanker. Ze was drievoudig paralympisch kampioen snowboarden en viervoudig parawereldkampioen.