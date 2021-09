De zoon van Ronan Keating is met spoed opgenomen in het ziekenhuis. Op Instagram deelde de Boyzone-zanger donderdag twee foto's van de vierjarige Cooper in een ziekenhuisbed. Op een ervan heeft het kind een zuurstofmasker op.

"Niet de 24 uur die ik me had voorgesteld. Maar je weet nooit wat het leven in petto heeft. Deze kleine man is een absolute vechter. Ik ben overweldigd door zijn kracht en charme", schrijft de 44-jarige Keating bij de foto's.

"Mama en papa zijn ongelofelijk bezorgd." Wat er precies met hem aan de hand is, is niet duidelijk.

Keating en zijn vrouw Storm Keating hebben samen ook een dochter, de eenjarige Coco. Met zijn ex-vrouw Yvonne Connolly heeft de zanger drie kinderen: Jack van 22, Missy van 20 en de 16-jarige Ali.