Nikkie de Jager heeft een wel heel bijzondere week: ze begon in New York bij het Met Gala, mocht spreken bij de Verenigde Naties, ontving een nominatie voor de Televizier-Ster Presentatrice en lanceert vanavond haar eigen make-uplijn. In gesprek met NU.nl vertelt de presentatrice en YouTuber hoe bijzonder het is om dit allemaal mee te mogen maken én dat ze nog veel meer wil doen voor lhbtiq+-rechten.

"Het is heel veel hè? Zo bijzonder. Waar moet ik beginnen ook? Het Met Gala? Ze zeggen altijd: what happens at the Met, stays at the Met", aldus De Jager, die nét terug is uit New York. Op 13 september stond ze op de loper; anderhalve week voor het exclusieve evenement kreeg ze pas de bevestiging dat ze mocht komen, en toen moest er dus nog een jurk worden gemaakt.

Edwin Oudshoorn creëerde de blauwe japon, met een belangrijk politiek statement, verwijzend naar de woorden van icoon Marsha P. Johnson: "Pay it no mind" (schenk er geen aandacht aan). Johnson gaf dat altijd als antwoord wanneer haar gevraagd werd naar haar genderidentiteit.

"Dat was voor mij meteen belangrijk, ik wilde daar een statement neerzetten. Ik had het een schande gevonden als ik niks deed. Edwin kende ik natuurlijk al van de samenwerking tijdens het Eurovisie Songfestival, dus hij wist heel goed wat ik mooi vind. En voor hem was dit ook bijzonder hè, een soort ticket naar de hemel: als ontwerper wil je bij het Met Gala verschijnen."

Nikkie de Jager tijdens het Met Gala. Nikkie de Jager tijdens het Met Gala. Foto: Getty Images

Telefoon gebruik is verboden

Het Met Gala wordt ieder jaar door de belangrijkste mensen in de modewereld bezocht en alleen speciaal geselecteerde beroemdheden mogen een bezoekje brengen. De Jager vond het spannend. "Ik had zo'n 28 keer gehoord dat ik mijn telefoon niet mocht gebruiken, dus ik heb dat braaf gedaan. Maar iedereen stond gewoon te livestreamen en selfies te maken, haha. Ook begreep ik dat niemand eet, dus daar had ik me op voorbereid. Nou, iedereen zat gewoon te eten hoor. Alleen ik niet, want het plant-based menu was niet helemaal waar ik op hoopte die avond."

"Als je aankomt is het al spannend, want ik was echt bang dat die fotografen zouden denken: wie is dat nou? Gelukkig stond er heel veel publiek mijn naam te schreeuwen, dus hebben ze toch maar foto's gemaakt. Ik zat aan tafel 27, met andere YouTubers. Aan de tafel naast me zaten Kris Jenner en Kim Kardashian, die wel die zwarte kap af had gedaan om te kunnen eten. Het is bizar daar te zitten, te zien hoe iedereen z'n best doet bij de belangrijkste mensen te zitten. We zijn ook niet naar de officiële afterparty gegaan, want we wilden het echt goed vieren, dus we zijn naar een gaybar gegaan. Dat was genieten."

Introductieweek bij de VN

Het statement dat ze maakte op het Met Gala vond zijn weerslag in haar bezoek aan de VN, waar ze sprak over lhbtiq+-rechten in de wereld. De Jager benadrukte daar hoe belangrijk het is om erover te praten en leerde daar van anderen over hun ervaringen en ideeën. "Daar staan is zo bijzonder. Je kunt wel heel hard schreeuwen over belangen en zo, maar bij de VN zitten maakt verschil."

"Ik zie het een beetje als mijn introductieweek, een soort ontgroening. Ik wil me hierna nog veel meer inzetten voor de belangen van deze groep, ik vind het zo belangrijk er voor hen en mezelf te staan. Ik hoop dat ik nog veel meer kan betekenen, ik ben heel benieuwd waar ik over drie jaar sta wat dit betreft", aldus De Jager.

Nu thuis aangekomen volgt een nieuw en spannend moment: De Jager lanceert haar eigen cosmeticalijn Nimya. "Doodeng is het, ik slaap al drie weken niet. Hier zit mijn eigen geld in en ik heb geen idee of de mensen het een beetje gaan kopen. Ik hoop het wel, ik ben hier al drie jaar mee bezig en heb in ieder onderdeel gezeten. Ieder product heb ik bedacht en doorgetest tot het goed was. En ik heb nagedacht over de verpakkingen, de namen en de kleuren."

De lijn bestaat uit vijf producten - een moisturizer/primer, een glow serum, een cooling stick voor onder de ogen, een settingspray en een ventilatortje - en gaat om 19.00 uur in de verkoop. "Dit staat al zo lang op mijn dromenlijst, net als het Met Gala trouwens. We zijn begonnen met dingen die ik zelf mis bij andere lijnen en wie weet bouwen we nog wel uit. Ik heb nul verwachtingspatroon, het is gewoon allemaal heel spannend. Eerst moet het maar gaan verkopen, ik ben heel benieuwd hoe ik er om vijf over zeven bij zit, haha."