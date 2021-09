Britney Spears wil dat haar vader zo snel mogelijk wordt ontslagen als haar curator zodat ze kan beginnen aan het opstellen van huwelijkse voorwaarden voor haar verloofde Sam Asghari. De advocaat van de zangeres laat volgens Deadline in rechtbankpapieren weten dat ze vanaf de volgende hoorzitting een tijdelijke opvolger als curator wil.

Wie is wie in de zaak Britney Spears? Jamie Spears: vader van Britney en degene die sinds 2008 zeggenschap heeft over haar geld, leefomstandigheden en gezondheid.

Jodi Montgomery: zorgmanager en cocurator (Britneys gezondheid).

Mathew Rosengart: de advocaat van Britney.

Lynne Spears: moeder van Britney, staat buiten het curatorschap.

Jason Rubin: accountant en voorgedragen als nieuwe cocurator over de financiën van de zangeres.

Jamie Lynn Spears: jongere zus van Britney, die zou profiteren van het curatorschap.

Sam Asghari: Britneys verloofde.

Jamie Spears verzocht eerder deze maand zelf in officiële documenten om de curatele over zijn dochter te beëindigen. Hij liet eerder al weten zelf het werk neer te willen leggen, maar gaf later toe dat de gehele curatele zou moeten worden opgeheven. Spears heeft nu formeel ingestemd met dit verzoek.

De zangeres verzoekt de rechter haar vader per direct uit zijn functie als toezichthouder te zetten. Het zal nog even duren voordat al het papierwerk rond het stopzetten van de curatele rond is, en Spears wil niet dat haar vader nog inspraak heeft in de huwelijkse voorwaarden die ze opstelt voor haar verloofde.

De advocaat schrijft in de rechtbankpapieren: "Onder deze omstandigheden telt elke dag, want elke dag waarop meneer Spears vasthoudt aan zijn rol, is een dag vol angst en schade voor zijn dochter. Dat kan voorkomen worden met een direct ontslag."

In de documenten laat de advocaat weten dat hij ervan uitgaat dat de curatele voor het einde van het jaar is opgeheven. Een van de hete hangijzers daarbij is de vraag of de 39-jarige zangeres psychisch geëvalueerd moet worden. De volgende zitting in de zaak staat gepland op 29 september.

Spears maakte eerder deze maand bekend verloofd te zijn met Asghari, met wie ze zo'n vijf jaar een relatie heeft.