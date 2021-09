Graham Norton besloot vorig jaar minder klussen aan te nemen, maar de 58-jarige presentator ontdekte daardoor dat hij nog lang niet met pensioen wil.

"Ik dacht dat ik klaar was voor mijn pensioen, maar in de eerste lockdown van de coronapandemie kreeg ik een voorproefje van hoe dat eruit zou zien en daar werd ik niet zo gelukkig van", vertelt de Brit, die onder meer een eigen talkshow heeft, aan The Mirror.

"Daarna dacht ik bij mezelf: mag ik eigenlijk niet heel erg mijn handjes dichtknijpen met mijn werk?"

Momenteel is Norton drukker dan ooit. Zo is de talkshowhost ook te zien als jurylid in RuPaul's Drag Race UK en heeft hij een radioshow. Als je elke dag vrij hebt, voelen vrije dagen volgens hem niet meer als iets speciaals.

"Ergens naartoe moeten, met iemand afspreken of een doel hebben, maakt dat je heel anders naar vrije tijd gaat kijken."