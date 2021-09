R. Kelly getuigt inderdaad niet tijdens de behandeling van zijn misbruikzaak in New York. Het leek er al op dat dit niet zou gebeuren, want zijn naam stond niet op de lijst van getuigen die zijn advocaten zouden oproepen.

Hier wordt R. Kelly in New York van verdacht: Zes vrouwen betichten de zanger van seksueel misbruik en het dwingen tot seksuele handelingen bij anderen.

In onlangs ingediende verklaringen worden de verhalen van nog eens twintig anonieme vrouwen en twee anonieme mannen aangedragen.

De vermeende slachtoffers zeggen veelal minderjarig te zijn geweest in de tijd dat Kelly ze dwong tot seksuele handelingen.

Ook het verhaal van Aaliyah, met wie de zanger een relatie had, wordt hierin aangehaald: Kelly zou een vals paspoort voor de destijds vijftienjarige zangeres hebben laten maken om met haar te kunnen trouwen.

In totaal zijn 22 onderdelen opgenomen in deze zaak. Het gaat om beschuldigingen van onder meer seksueel misbruik, sekshandel en het maken van kinderporno. Kelly zou daarnaast de vrouwen hebben ontvoerd en hebben gedwongen tot (seksueel) werk.

De zanger bevestigde het nieuws woensdag zelf, toen rechter Ann Donnelly hem vroeg of hij wilde getuigen. "Nee, mevrouw", was zijn reactie volgens persbureau Reuters.

De 54-jarige Amerikaan, die wordt verdacht van onder meer seksueel misbruik, mensenhandel en omkoping, is niet verplicht te getuigen. Later op woensdag wordt naar verwachting het slotpleidooi gehouden.

Donderdag gaat de jury in beraad. Daarna wordt uitspraak in de zaak gedaan. De zaak tegen Kelly is al ruim een maand bezig en de zanger zit inmiddels twee jaar vast.