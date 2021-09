Luca Borsato, de oudste zoon van Marco en Leontine Borsato, gelooft zijn vader volledig als hij zegt Leontine nooit meer te zullen bedriegen. In gesprek met Weekend vertelt Luca Borsato (links op de foto) dat hij vindt dat mensen een tweede kans verdienen.

Marco en Leontine Borsato maakten begin 2020 bekend te gaan scheiden, na diverse verhalen over affaires van de zanger. Inmiddels heeft het stel besloten het weer opnieuw te proberen, tot blijdschap van hun kinderen.

"Ik weet van mijn pa dat hij geen slecht mens is, en ik weet dat hij met heel veel respect naar mijn moeder kijkt. Er zijn bepaalde dingen gebeurd die zijn gebeurd en die laten we nu in het verleden. We kijken met heel veel positiviteit, vol goede moed en met een goed gevoel naar de toekomst. Ik geloof mijn vader op zijn mooie bruine ogen", aldus Luca Borsato.

De 22-jarige zoon is heel boos geweest op zijn vader en heeft ook een periode minder contact gehad met hem. "Ik heb hem twee weken niet willen spreken. Of in ieder geval, ik was wat kortaf als hij een appje stuurde."

Volgens Luca Borsato hebben zijn ouders altijd goed contact gehouden en luisterden ze naar een advies dat hij gaf: doe maar voorzichtig en rustig aan. "Aan de liefde zal het niet liggen, die twee houden heel veel van elkaar. Dat is ook nooit anders geweest."