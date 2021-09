De verdachte van de gewapende overval op stylist Fred van Leer in november vorig jaar ontkent betrokkenheid. De 23-jarige Amsterdammer Oualid S. deed dat woensdag bij aanvang van zijn strafproces in de rechtbank in Rotterdam.

Het Openbaar Ministerie verdenkt S. van een poging tot afpersing met geweld, bedreiging met een vuurwapen, bedreiging van de chauffeur van Van Leer, heling en vuurwapenbezit.

"Het klopt niet. Ik ben niet in Rotterdam geweest", zei S. "Dat ik hier nog steeds zit, vind ik heel erg. Ik heb het echt niet gedaan." Op vragen van de rechter wie de gewapende overval dan wel heeft gepleegd, antwoordde S. op emotionele toon: "Dat kan ik u niet vertellen. Ik ben heel erg bang, dan word ik gewoon gepakt, 100 procent. Dat wil ik gewoon niet."

Van Leer kreeg op 18 november 2020 twee mannen gekleed in een PostNL-uniform aan de deur. De stylist deed de deur open en liep de twee in het trappenhuis tegemoet. Zodra hij zag dat een van hen een synthetische pruik droeg, rook hij onraad. Van Leer schopte de voorste man van de trap, waarna hij door een van de verdachten werd bedreigd met een vuurwapen. De stylist liep bij de overval een gebroken en een gekneusde rib op.

S. werd enkele weken na de overval gearresteerd. Naar de tweede verdachte is de politie nog steeds op zoek. De officier van justitie zei dat DNA van deze tweede verdachte is gevonden op een petje. Zijn naam is bekend, maar hij is voortvluchtig.