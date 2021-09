Jan Terlouw (89) heeft een relatie met de 37 jaar jongere Annette Mul. Hun liefde voelt als een "puberale verliefdheid", vertelde Mul dinsdag in College Tour.

Terlouw verloor in 2017 zijn vrouw Alexandra, maar vond daarna weer liefde bij Mul. De twee leerden elkaar beter kennen in een mailwisseling, aldus Mul. "Ik bespeurde in ieder geval bij mezelf, en ik denk ook wel bij Jan, een soort puberale verliefdheid, alsof je zestien en achttien bent."

Sinds ze het voormalig Kamerlid heeft ontmoet, beseft Mul dat mensen geen vrije keuze hebben als het om de liefde gaat. Ze stelt dat het leeftijdsverschil tussen hen niet te ontkennen valt en dit zorgde er in het begin voor dat de kinderboekenschrijver zich verantwoordelijk voor haar voelde. "In mijn gevoel is dat verschil er niet. Als we samen zijn, is het gewoon Jan en Annette."

Mul en Terlouw wonen samen op het platteland in het Gelderse Twello. Mul noemt dit "bijna een godsgeschenk". "Hij neemt me zo mee in het boerenleven. Hij zegt zelf: 'Annette is een halve boerin geworden.'" Ze zegt het heerlijk te vinden dit leven, omringd door de boerderijdieren, met hem te kunnen delen.

Terlouw liet in de uitzending weten ontroerd te zijn door de woorden van zijn vriendin.

De kinderboekenschrijver was tot de dood van zijn vrouw in 2017 getrouwd. Met Alexandra heeft hij vier kinderen.