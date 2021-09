Ariana Grande vreest dat de stalker die onlangs met een mes bij haar huis stond haar zal vermoorden als hij geen omgangsverbod krijgt. De 23-jarige man zou voor zijn arrestatie hebben gedreigd haar om het leven te brengen, blijkt uit rechtbankpapieren in handen van TMZ en Page Six.

De man werd op 9 september gearresteerd nadat hij door de beveiliging van de zangeres was overmeesterd. De man trok een mes en riep volgens Grande en haar manager tegen de beveiliger dat hij hem en haar (refererend aan de zangeres) zou vermoorden.

Dit was niet de eerste keer dat Grande thuis werd opgezocht door de stalker. De 28-jarige zangeres vertelde aan de rechter dat de man al maandenlang bezoeken brengt aan haar huis. In de eerste maanden was dit sporadisch, maar de laatste weken kwam hij bijna elke dag, soms zelfs meerdere keren per dag.

"Het feit dat hij al meer dan zes maanden regelmatig naar mijn huis komt beangstigt me", vertelde Grande aan de Los Angeles Superior Court. "Door zijn bedreigingen vrees ik voor mijn veiligheid en die van mijn familie. Ik ben bang dat hij naar mijn huis blijft komen als hij geen omgangsverbod krijgt en zal proberen mij of mijn familieleden te verwonden of vermoorden."

Ook een detective betrokken bij de zaak stelt dat de man een groot gevaar vormt voor Grande als hij wordt vrijgelaten en in de buurt van de zangeres zou kunnen komen. De rechter heeft een tijdelijk omgangsverbod goedgekeurd en de man zit nog in hechtenis. Op 5 oktober is er weer een zitting in de zaak.