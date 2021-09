Dr. Dre moet zijn ex-vrouw Nicole Young van een rechter in de Amerikaanse stad Los Angeles nog eens 1,5 miljoen dollar (1,28 miljoen euro) betalen. Dat bedrag zou de juridische kosten die Young heeft gemaakt in de rechtszaak tegen de rapper moeten vergoeden, schrijft Page Six.

Eerder kreeg Young al zo'n 2 miljoen dollar toegewezen wegens de juridische kosten. Haar ex-man moet haar daarnaast maandelijks 293.306 dollar (248.000 euro) aan alimentatie betalen, zo werd eerder al duidelijk.

De muziekproducent is daarnaast verantwoordelijk voor de kosten van een veiligheidsteam, verzekeringen, het onderhoud van de tuin, reparaties en onderhoud sinds september 2020.

Nicole en Andre Young, zoals Dr. Dre eigenlijk heet, maakten in maart 2020 bekend dat ze gingen scheiden na een huwelijk van 24 jaar. Dr. Dre zou een vermogen van 800 miljoen dollar hebben, maar hij schat dat zelf op 243 miljoen dollar; dit verschil leidt tot ruzies tussen de ex-partners.