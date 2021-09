De brandweer van de Amerikaanse stad Calabasas is maandagmiddag uitgerukt om een brand in de kelder van Will Smith te blussen. Volgens Page Six is niemand bij de brand gewond geraakt.

Bij de woning van de acteur en zijn vrouw Jada Pinkett-Smith werden maandag meerdere brandweerwagens en een ambulance gesignaleerd.

In een video is te zien dat een brandweerwagen met zwaailichten het landgoed oprijdt, gevolgd door een ambulance. Het ambulancepersoneel behandelde vervolgens een brandweerman ter plaatse.

Of en hoe erg het huis is beschadigd, is niet bekend. Afgelopen weekend was het huis ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag van Pinkett-Smith nog tot een rolschaatsbaan omgetoverd.