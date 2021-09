Hoewel rapper Lil Kleine en zijn verloofde Jaimie Vaes niet meer samenwonen na een breed uitgemeten ruzie op Ibiza, gaat hun huwelijk gewoon door. Dat vertelde de rapper dinsdag in het radioprogramma 100% NL.

Volgens hem hoeven zijn fans " zich nergens druk om te maken".

"Ik ga nog steeds met mijn verloofde trouwen, Jaimie, waarmee ik een kindje heb. Het is uitgesteld vanwege corona, maar dat gaat gewoon nog door", aldus de rapper, die eigenlijk Jorik Scholten heet.

Vaes en Scholten waren in mei op Ibiza, waar een geweldsincident tussen de twee zou hebben plaatsgevonden. De rapper werd opgepakt door de Spaanse politie, maar werd niet vervolgd.

Het stel laste hierop een relatiepauze in. Vaes bleef met hun tweejarige zoon Lío op Ibiza en Scholten ging terug naar hun huis in Nederland.

In augustus zei Vaes in een interview met LINDA.meiden "niet op te willen geven". "We zijn jong en leren van elkaar. Hij is de vader van mijn kind en ik voel nog steeds veel liefde voor mijn man."

Op de sociale media van de twee was deze maand te zien dat Scholten weer op bezoek was bij zijn gezin op Ibiza.