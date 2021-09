Oud-presentator Frank Masmeijer moet de negen maanden celstraf inhalen die hij vanwege een tijdelijke coronamaatregel niet in de Belgische gevangenis hoefde door te brengen. Dat bevestigt een woordvoerder van het parket van Oost-Vlaanderen naar aanleiding van een bericht van Shownieuws.

De oud-quizmaster, onder meer bekend van de spelshow Dinges en de Holidayshow, werd in 2019 veroordeeld tot een gevangenisstraf van negen jaar voor het smokkelen van een partij cocaïne van 467 kilo in Antwerpen in 2014.

Om het risico van verspreiding van het coronavirus in de gevangenis te verminderen, werd eind vorig jaar een aantal niet-vluchtgevaarlijke gevangenen, onder wie Masmeijer, tijdelijk vrijgelaten.

De strafonderbreking houdt niet in dat de celstraf van de zestigjarige Masmeijer is verminderd. Vorige week werd bekend dat hij sinds 13 september weer in de gevangenis zit in het Belgische Beveren.

Masmeijer diende eerder dit jaar een verzoek in voor vervroegde vrijlating, omdat hij een derde van zijn straf erop had zitten. De rechter wees dit verzoek af. In oktober kan de oud-presentator het nogmaals proberen.