Kathleen Aerts heeft in het verleden grote moeite gehad om met haar emoties om te gaan, zeker toen twintig jaar geleden haar vader overleed en het contrast met de vrolijke wereld van K3 te groot werd. In gesprek met HUMO vertelt Aerts dat ze inmiddels een manier heeft gevonden om met haar verdriet om te gaan.

"Ik kon dat verlies niet plaatsen, en het enorme contrast met mijn leven als K3'tje, waarin alles kleurrijk en vrolijk was, hielp ook niet. Voor het eerst in mijn leven had ik het gevoel: dit kan ik niet alleen. Ik heb van alles geprobeerd, ik ging naar een psycholoog, zelfs naar een psychiater", aldus de voormalig zangeres in gesprek met het Vlaamse blad.

Aerts merkte dat praten over haar verdriet niet hielp: het maakte het slechts groter. Door te beginnen met mediteren kon ze door haar emoties heen, iets wat voor haar wel werkte. "We begonnen toen met het gevoel van verlies, omdat ik daar zo fel mee worstelde. Wat je eigenlijk doet, is helemaal in die emotie opgaan, er al je aandacht aan schenken zonder er verder bij na te denken, zonder te praten en zonder alle verhaaltjes er rond. Gewoon voelen. Op die manier lost de emotie op."

Een jaar geleden overleed de moeder van Aerts. Met dat verlies kon de oud-zangeres, die nu in Zuid-Afrika woont, een stuk beter omgaan. "Dat had opnieuw een diepe valkuil kunnen zijn, maar nu heb ik een tool om met het verdriet om te gaan. Ik mis haar ontzettend, maar als het verdriet te groot wordt, ga ik opnieuw de emotie doorvoelen en krijg ik ze onder controle. Het verdriet gaat niet meer met me aan de haal."

De 43-jarige Aerts denkt dat veel mensen leren dat ze bang moeten zijn voor emoties. "Dat is volgens mij de reden waarom zo veel mensen naar antidepressiva grijpen: het lijkt veiliger om je emoties afgevlakt te houden. Maar dat is het dus niet. Je moet ze onder controle houden, dat is iets helemaal anders."