Ben Affleck heeft voor het eerst sinds hij weer samen is met Jennifer Lopez in een interview over haar gesproken. De acteur vertelt aan de Amerikaanse website AdWeek dat hij veel "ontzag" heeft voor het effect dat de zangeres op de wereld heeft.

"Als artiest kan ik hooguit films maken die mensen ontroeren. Jennifer heeft een enorme groep mensen het gevoel gegeven dat ze een stem hebben in dit land", zegt Affleck.

"Dat is een effect dat maar weinig mensen uit de geschiedenis hebben gehad. Het is iets wat ik zelf niet ken en daar kan ik alleen maar met veel bewondering en respect naar kijken."

Volgens de acteur wordt Lopez, die Puerto Ricaanse roots heeft, gezien als rolmodel voor vrouwen van kleur in de entertainmentindustrie.

"Ik heb met eigen ogen gezien wat voor verschil representatie kan maken. Ik heb keer op keer gezien dat vrouwen van kleur Jennifer benaderden en haar vertelden hoeveel het voor hen betekent dat zij als sterke en succesvolle vrouw haar rechtmatige plek in de zakenwereld heeft opgeëist."

Affleck en Lopez zijn sinds april weer bij elkaar. De acteur en de zangeres waren in 2002 al verloofd, maar gingen in 2004 uit elkaar. Dat zou te maken hebben gehad met de vele media-aandacht voor het koppel, dat de bijnaam 'Bennifer' had.