Helmut Lotti zegt in gesprek met De Telegraaf dat hij er ooit van beschuldigd is dat hij zijn eigen dochter had ontvoerd. De Belgische zanger vindt dat de ergste roddel die hij ooit over zichzelf heeft gehoord.

"Ik heb destijds mijn dochter bij haar moeder weggehaald en haar om de hoek bij haar tante, nichtje en neef ondergebracht. De situatie was namelijk te onveilig voor haar. Ze kon echter te allen tijde in amper vijf minuutjes naar haar mama wandelen als ze dat wilde", zegt Lotti.

Lotti zegt dat het verhaal compleet uit zijn verband werd gerukt en dat hij door dit soort geruchten verguisd werd. Of dit ook de reden is dat hij sinds 2009 niet meer in Nederland heeft opgetreden, kan hij niet zeggen.

"Ik weet niet waardoor ik minder populair ben geworden in Nederland. Ik was natuurlijk lang weg, maar waarom mijn plaat Soul Classics in Symphony uit 2018 niet werd opgepikt, moet je eigenlijk aan de Nederlandse media en televisiezenders vragen."

Begin 2022 staat de 51-jarige Lotti in Carré. "Nu ik weer voor het eerst in Nederland ga optreden, doe ik het meteen ook maar 'volle bak'. Met zo'n groot orkest in zo'n zaal spelen, geeft toch de juiste ambiance. Het is een grote eer om daar te mogen zingen. Ik hoop dat het Nederlandse publiek me opnieuw leert kennen zoals ik écht ben. Ik heb er erg veel zin in."