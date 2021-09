Frits Wester en zijn vriendin Jeannine zijn maandag een jaar samen, zo laat de 59-jarige parlementair verslaggever aan RTL Boulevard weten.

Wester leerde zijn vriendin al veertig jaar geleden op de middelbare school kennen.

Tien jaar geleden kwamen ze elkaar weer tegen, maar toen waren ze beiden nog getrouwd. "Heel toevallig was dat, op Vlieland. Ik was daar aan het zeilen en zij was op het eiland met wat vriendinnen."

In 2014 werd bekend dat Wester en zijn ex-vrouw hun relatie hadden beëindigd. De verslaggever was verliefd geworden op een 26 jaar jongere vrouw.

"Het is niet de eerste keer dat Frits verliefd is geworden op iemand anders. Voor mij was nu de maat vol. Daarom heb ik in juli besloten om een einde te maken aan ons huwelijk", zei zijn ex daarover in RTL Boulevard.

Na zijn huwelijk had Wester meerdere relaties. Ook was hij enkele jaren vrijgezel.

"Het leven loopt zoals het loopt. We kwamen elkaar weer tegen en inmiddels zijn we al een jaar samen. En heel gelukkig", aldus Wester.