Eva Simons heeft maandag laten weten dat ze haar eerste kind verwacht. "I'm pregnant!", schrijft de 37-jarige zangeres op Instagram.

Het geslacht van de baby en wanneer ze uitgerekend is, heeft Simons nog niet bekendgemaakt.

De zangeres heeft sinds 2019 een relatie met Sebastiaan Zwarts. Ze was eerder twee jaar getrouwd met de Nederlandse dj Sidney Samson, van wie ze in 2016 scheidde. Daarna had ze een tijdje een relatie met muziekproducer Boaz van de Beatz.

Simons is bekend van onder meer het nummer This is Love - een samenwerking met will.i.am - en de hit Take Over Control met Afrojack. Ook stond Simons in het Nederlandse voorprogramma van Justin Bieber, LMFAO en Beyoncé.