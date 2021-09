Sonja Bakker legt haar werk als schrijver van dieetboeken neer na beschuldigingen van plagiaat en wil teruggaan naar het een-op-een begeleiden van mensen bij het afvallen. In De Telegraaf vertelt ze dat ze stopt met haar werk in de publiciteit, omdat er een "klopjacht" op haar is geopend.

Bakker was de afgelopen maand meermaals in het nieuws, omdat verschillende recepten op haar Instagram-pagina gekopieerd bleken van andere schrijvers. De schrijfster nam verantwoordelijkheid, maar benadrukte dat er in haar boeken geen sprake was van plagiaat. Nu is er ook in haar boeken in ieder geval één gekopieerd recept gevonden.

"Ik heb mijn werk altijd met veel plezier gedaan, maar momenteel heb ik geen energie om door te gaan. Er is een klopjacht op mij geopend. Daar kan ik niet meer tegen opboksen. Ik ben gesloopt en ben toe aan rust", aldus Bakker.

"Als alles een plek heeft gekregen, wil ik weer gewoon een-op-een mensen begeleiden om af te vallen. Terug naar de basis. Niks meer met boeken of online. Ik ben er klaar mee. De negatieve media-aandacht was het laatste zetje om mijn bedrijf stuk te maken. Na twintig jaar heb ik dat toch niet verdiend?"

Bakker laat weten dat haar website sinds het weekend offline is. "Aan een mooi avontuur is een eind gekomen. Dit doet pijn, heel veel pijn. Ik besef dat het mijn eigen schuld is geweest, omdat ik er in de coronatijd niet genoeg bovenop heb gezeten. Hierdoor zijn er fouten gemaakt, waar ik nu op word afgerekend. Mijn bedrijf is om zeep geholpen. De druiven zijn zuur."

Bakker en haar dieet waren vooral in de eerste jaren van deze eeuw erg populair. Het begrip sonjabakkeren werd in 2007 zelfs opgenomen in de Dikke Van Dale.