De Britse zangeres Adele heeft zondag met een foto op Instagram haar relatie met de Amerikaanse sportmakelaar Rich Paul bevestigd.

In juli werd het stel voor het eerst samen gefotografeerd tijdens een basketbalwedstrijd. Rich was daar om een van zijn klanten te ondersteunen en verscheen samen met de zangeres.

Het stel heeft altijd ontkend een relatie te hebben. Door zondag een foto van hen samen op Instagram te plaatsen lijkt de 33-jarige Adele, die eigenlijk Adele Laurie Blue Adkins heet, een einde aan de geruchten te hebben gemaakt. Ernaast plaatste ze een emoticon van een rood hartje.

De zangeres had van 2011 tot en met 2019 een relatie met de Amerikaanse zakenman Simon Konecki. De twee trouwden in 2017 en in april 2019 werd bekend dat het huwelijk was gestrand. In 2012 werden ze ouders van zoon Angelo.

De veertigjarige Rich Paul is een van de bekendste sportmakelaars in Amerika en tot zijn klanten behoren onder anderen de basketballers Ben Simmons, LeBron James en Anthony Davis.