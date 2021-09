Ecoloog Sterrin Smalbrugge is opgegroeid in een streng gelovig gezin en heeft daar nog altijd moeite mee, vertelde ze in het radioprogramma Onze Man in Deventer van Özcan Akyol.

De 28-jarige deelnemer van het programma Expeditie Robinson groeide op in het Overijsselse Rijssen, volgens haar "de hoofdstad van de Biblebelt".

"Ik praat er nooit over, maar dat is een groot deel van mijn leven. Ik noem het geen kerk, ik noem het een sekte. Het is echt heel zwaar geweest voor mij. Ik heb het ook nog nooit zo uitgesproken. Ik weiger gewoon om het een kerk te noemen. Omdat je gewoon geen leven daarbuiten meer hebt", aldus Smalbrugge.

"Je wordt zo opgevoed dat je overal bang voor bent, want de buitenwereld is slecht. Zeker als introvert persoon, als je dat dan ook nog oprecht gelooft, dan wordt je wereld wel heel klein."

De ecoloog deed uiteindelijk afstand van het geloof. Dat haar familie denkt dat ze daardoor in de hel belandt, snapt ze wel. "Ik weet hoe het is om dat te geloven dus ik snap hoe verschrikkelijk dat is, dat een van je dierbaarste familieleden niet met je meegaat naar het eeuwige leven. Dat lijkt me een verschrikkelijke gedachte."