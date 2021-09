Amy Schumer heeft haar baarmoeder en blindedarm laten verwijderen. Dat maakt de Amerikaanse comédienne zaterdag bekend op Instagram.

De veertigjarige actrice onderging de operatie wegens endometriose, een chronische ziekte die zorgt voor ontstekingen op en rond de vrouwelijke organen. Vrouwen die hieraan lijden, ervaren tal van klachten en kampen vaak met verminderde vruchtbaarheid.

"Het is de ochtend na mijn operatie voor endometriose en mijn baarmoeder is eruit", zegt Schumer in een video. Ook vertelt ze dat de dokter ongeveer dertig plekjes rond de blindedarm aantrof waar de endometriose zichtbaar was. Daarom is ook dat orgaan operatief verwijderd.

Schumer, die twee jaar geleden beviel van zoon Gene, heeft zich eerder ook al eens uitgesproken over haar endometriose. De diagnose kwam aan het licht toen er tijdens haar keizersnede heftige complicaties optraden.

In juni bracht Schumer Expecting Amy uit, waarvoor de actrice haar zwangerschap documenteerde. De docu werd positief ontvangen; critici prezen hoe open Schumer is over haar gezondheidsproblemen.