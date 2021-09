Dadi Freyr en zijn vrouw Árný Fjóla Ásmundsdóttir, beiden lid van de IJslandse Songfestival-inzending Dadi og Gagnamagnid, zijn ouders geworden van hun tweede kind. Dat laat de frontman zaterdag weten op Twitter.

"Ik ben nu vader van twee kinderen", schrijft de 29-jarige zanger, die in 2019 vader werd van dochter Áróra.

Tijdens het Eurovisie Songfestival in Rotterdam raakte een bandlid van Dadi og Gagnamagnid besmet met het coronavirus. Daardoor moest de groep optreden via een videoverbinding. Met het opgenomen optreden behaalde de band in de finale de vierde plaats. Na terugkeer in IJsland werd ook de zwangere Fjóla Ásmundsdóttir positief getest.