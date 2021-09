Optreden is een soort medicijn voor Jan Rot, vertelt hij in een gesprek op NPO Radio 1. De zanger en tekstschrijver begon deze week met zijn nieuwe tournee OK Boomer, ook al is bij hem een ongeneeslijke vorm van kanker geconstateerd.

"Ik vind het spelen heel mooi, ontroerend en fijn", zei de 63-jarige Rot. "Als mijn stem of mijn hoofd ermee ophoudt, merken we dat dan wel. Maar voorlopig is optreden een soort medicijn voor me." Dat geldt voor veel muzikanten, stelde de zanger. "Als je griep hebt, ga je gewoon op en ben je vergeten dat je ziek bent. Ik heb ook ooit opgetreden met een gebroken teen. Ik voelde er tijdens het spelen niets van. Ik denk dat deze tournee ook zo gaat werken."

Rot moet ook om financiële redenen blijven optreden zolang hij kan. "Ik ben een zzp'er. Dan moet je werken tot je erbij neervalt of echt niet meer kan." Tegelijkertijd heeft het nieuws over zijn ziekte wel voor meer animo voor zijn shows en cd's gezorgd. "Ik geniet daar erg van. Het drama komt echt nog wel, maar voorlopig speel en praat ik nog."

De tekstschrijver rondde onlangs ook de vertaling af van de nieuwe Nederlandse versie van de musical Matilda, gebaseerd op het boek van Roald Dahl. De première is in maart. Rot weet niet of hij deze nog gaat meemaken, zei hij onlangs.