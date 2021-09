Ryan Fischer, de man die eind februari tijdens het uitlaten van de drie Franse buldogs van Lady Gaga door twee gewapende mannen werd overvallen en neergeschoten, heeft maanden in het huis van de zangeres verbleven om te kunnen herstellen.

"Ze heeft me zo goed geholpen", vertelde Fischer, die een half jaar na het incident nog altijd last heeft van de gevolgen, aan Gayle King van CBS Mornings.

Over de band tussen de twee ontstonden twijfels toen Fischer een GoFundMe-pagina opzette om sommige kosten als gevolg van het incident te kunnen betalen. De vraag rees waarom Lady Gaga de kosten niet voor haar rekening nam, maar Fischer wilde het zelf op die manier oplossen.

"Ze is een goede vriendin voor me geweest. Ze zorgde ervoor dat ik traumatherapie kreeg. Ik verbleef maanden in haar huis terwijl vrienden me kwamen troosten, en ik was omringd door beveiligers."

'Ze dachten niet dat ik het zou halen'

Fischer werd in zijn borstkas geschoten, waarna de kogel er aan de achterkant onder zijn schouderblad weer uit kwam. "Mijn long werd doorboord. Toen ik in de operatiekamer lag, stond er een team van acht of negen mensen om me heen en toen mijn drain eruit werd getrokken, spoot het bloed eruit. Ik voelde mijn bloeddruk dalen en later hoorde ik dat ze niet hadden gedacht dat ik het zou halen." Fischer moest een maand in het ziekenhuis blijven.

De ontvoerders namen twee van de drie honden mee, die inmiddels terecht zijn. Eind april werden drie mannen gearresteerd op verdenking van poging tot moord en diefstal in de zaak. Daarnaast werden twee mensen, onder wie de vrouw die de honden terugbracht naar de politie, opgepakt op verdenking van medeplichtigheid.