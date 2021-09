Jamie Oliver werd door de coronacrisis gedwongen na te denken over zijn persoonlijke leven. Hij werkt nu minder uren op een dag, neemt vaker vakantie en brengt meer tijd door met zijn gezin.

"Als je plotseling je vrienden en familie niet meer mag zien, ga je anders naar het leven kijken", legt de televisiekok uit aan het AD.

"Niet mijn werk, maar vrienden en familie staan nu bovenaan mijn prioriteitenlijstje. Eten speelt daarin slechts een ondersteunende rol, zeker nu het zo makkelijk is maaltijden te laten bezorgen."

Door de pandemie ging de 46-jarige Oliver, die met zijn vrouw Jools vijf kinderen heeft, ook nadenken over ouder worden. "De dood is nog nooit zo duidelijk aanwezig geweest als in het afgelopen jaar. Iedereen kent wel iemand die is overleden aan COVID-19. Daar heb ik van geleerd. Ik heb iets te verliezen. Dat betekent dat ik er nu het beste van moet maken."