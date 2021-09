Zangeres en actrice Natalie Imbruglia vond het succes naar aanleiding van haar wereldwijde hit Torn in de jaren negentig erg moeilijk. Dat zegt de inmiddels 46-jarige Australische in een interview met The Guardian.

"Het was ontmoedigend. Ik ging overal heen en won prijzen en ik had weinig zelfvertrouwen", vertelt ze over het succes dat ze ervoer als jonge twintiger. Torn werd onder andere in vijf landen een nummer 1-hit werd en ze won in 1999 een Grammy Award.

"Het was deze rare combinatie van voor mezelf opkomen en ervoor te gaan, maar tegelijkertijd niet te denken dat ik echt zo geweldig was. Er waren dus een heleboel gemengde gevoelens. Ik zie foto's van mezelf uit die tijd en dan ik wil mezelf gewoon een knuffel geven, omdat ik denk dat het erg veel was."

Torn was een cover en werd in eerste instantie geschreven voor de band Ednaswap. Zij waren niet blij met Imbruglia's uitvoering.

"Ik heb ze ontmoet en ze waren er in het begin nogal verbitterd over", zegt Imbruglia, die voor de hit vooral bekend was als actrice uit de Australische soap Neighbours.

"Toen het uitkwam, zeiden ze: 'Dat is niet echt wat we in gedachten hadden voor het nummer.' Maar nou ja, je hebt moeten tekenen voordat ik het kon zingen. En dan is er ook nog het geld dat je eraan hebt verdiend."