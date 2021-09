Realityster Erica Meiland ging niet altijd even goed om met de coming-out van haar echtgenoot Martien, die op zijn veertigste een relatie met een man kreeg. Dat vertelt ze in het tv-programma HLF8 van Johnny de Mol.

Erica Meiland vertelt in het programma over de biografie die ze samen met auteur Jan Dijkgraaf schreef. Iets wat ze in eerste instantie niet wilde, omdat hij over Martien al een biografie had geschreven.

"Ik zei in het begin: 'Mijn leven kun je volgen in Martiens boek.' Maar toen werd om me heen gezegd: 'Je jeugd en hoe je tegen het leven aankijkt, wordt hierin veel meer belicht.'"

Vooral het feit dat haar echtgenoot op mannen bleek te vallen, viel haar zwaar. "Er zijn natuurlijk heel heftige dingen gebeurd toen alles bij Martien omhoogkwam. Dat heb ik vanuit mijn perspectief verteld. Je hebt er allebei verdriet van, maar zijn kant is heel anders dan die van mij", zegt de realityster.

"Ik heb weleens een keukenmes gepakt. Niet dat ik hem dood wilde steken, maar ik wilde hem wel bang maken. Dus ik kwam naar hem toe en zag dat gezicht schrikken. Dat was dan voldoende gelukkig. Maar je treedt buiten jezelf."

'Ik ben niet belazerd'

Erica zegt niet door het boek tot nieuwe inzichten te zijn gekomen. "Eigenlijk niet. Het duurt natuurlijk heel lang voor je zoiets verwerkt hebt. Dat heb ik wel helemaal verwerkt."

"Sommige mensen zeggen weleens: 'Je bent jarenlang belazerd.' Nee, ik ben helemaal niet belazerd door hem. Het zat wel diep in hem en hij was best wel vrouwelijk en anders dan andere mannen, maar daarom vond ik hem juist zo leuk. Maar ik ben niet belazerd", aldus Erica.

"De liefde blijft en je ziet dat de ander ook heel erg worstelt. En je worstelt zelf ook dus je hebt allerlei fases waar je doorheen moet: woede, verdriet, maar als dat tot rust komt zeg je toch: ik wil jou in m'n leven houden."